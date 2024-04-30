Рестораны «Ёха» отличаются высоким уровнем сервиса, оперативной доставкой, разнообразием вкуснейших блюд и радуют своих покупателей уже больше 17 лет! На сайте представлен широкий ассортимент горячей еды, салатов и, конечно, пицц. В технологии приготовления используются только натуральные продукты, вся пища получается здоровой и полезной. Это делает сеть ресторанов быстрого питания особо привлекательной для любителей качественной и вкусной еды. Бесплатная доставка до клиента возможна при соблюдении определенных условий и осуществляется собственной курьерской службой, также есть самовывоз. Оформить заказ можно по телефону, онлайн или при помощи мобильного приложения. Оплата принимается как наличными, так и безналичным расчетом. Регулярно действуют различные акции и спецпредложения. Промокоды «Еха Пицца» за апрель 2024 года помогут вам насладиться трапезой «как дома» по самым выгодным ценам!

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