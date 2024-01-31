Шашлычная «Лаваш 36» – просто рай для любителей мясных блюд. Ароматный сочный шашлык, хрустящие свежие салаты, сладкие десерты и освежающие и согревающие напитки. Профессионализм поваров уже оценило множество клиентов. Обязательно стоит взглянуть на сеты: сразу все самое вкусное в одном заказе, да еще и по выгодной цене. Также можно купить мясо в маринаде и собственноручно пожарить на природе в приятной компании. Скоропортящимся продуктам продлевают срок хранения, упаковывая их в вакуум. Горячие же блюда доставляются в термоупаковке. Быстрая и бесплатная от совсем небольшой суммы доставка сохраняет вкусовые качества еды, будто она только что была приготовлена. Оплата несколькими способами, возможен самовывоз. По программе лояльности постоянным покупателям предоставляется скидка. Используй промокоды «Лаваш 36» (lavash36) за январь 2024 года и заказывай вкуснейшую сытную еду по сниженной стоимости.

Подробнее Скрыть