«Мая пицца» – это замечательный ресторан итальянской кухни. Попробуй множество разнообразных блюд: паста, закуски, в том числе и мексиканские, салаты, сэндвичи, супы, соусы, десерты, молочные коктейли и другие напитки. Пробуй сбалансированные комбо и не голодай, а сэкономить помогут классные акции и спецпредложения. Найди любимые сочетание вкусов, перепробовав все позиции в меню. Доставка действует бесплатно по Томску и ближайшим окрестностям в течение полутора часов, есть выгодная услуга самовывоза. Плати курьеру наличными или картой, или оплачивай безопасно онлайн при оформлении заказа. Порадуй себя в конце тяжелого дня или просто когда лень готовить. Воспользуйся нашими промокодами «Мая пицца» (Maya Pizza) за январь 2024 года: забирай, активируй в «Корзине» с выбранными вкусностями и лови подарки и скидки. Насладись яркими вкусами и получи отличное настроение на весь день.

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