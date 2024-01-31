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Купоны «Диамант»

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Отзывы покупателей

Неделю назад заказала на сайте Диамант отличное колечко с сапфиром по промокоду! Небольшое, но очень аккуратное и красивое. Благодарю компанию за быструю доставку и внимание к моему заказу! Отдельная благодарность консультанту Марине!

  • Ирина Я
  • 27.09.2023

Очень большой выбор продукции!

  • Ирина Р
  • 26.10.2021
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