«Океанариум Рио» приглашает детей и их родителей на увлекательную встречу с удивительными жителями подводного мира! Под крышей комплекса обитают более 300 видов рыб с разных уголков планеты. В многочисленных аквариумах водятся барракуды, скаты и даже забавные нерпы. Доступны дополнительные услуги, в том числе плавание с акулами под присмотром опытного инструктора и организация частных мероприятий: детских праздников и корпоративных торжеств. На официальном сайте можно выбрать и оплатить входные билеты. Регулярные акции помогут весело провести время и не потратить при этом крупную сумму! Интересуешься специальными предложениями? В нашем электронном каталоге тебя ждут действующие купоны на скидку и промокоды «Океанариум Рио» за январь 2024 года! Используй подходящие варианты и оформляй заявку на максимально выгодных условиях!

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