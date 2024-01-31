Сильно проголодался? «Маки Яма» – это ресторан доставки азиатской и европейской кухни. Отведай холодные и горячие роллы, сочную пиццу и бургеры, разнообразные закуски, напитки и десерты. Сервис работает ежедневно и с удовольствием снабжает жителей города обедами, завтраками и ужинами по вкусу. Заказывай выгодные сеты и комбо на большие компании. Фирма предоставляет множество вкусных акций с подарками и скидками. Курьер осуществляет доставку в течение часа, набери товаров на определенную сумму и получи бесплатно. Или заезжай сам на точку самовывоза и забирай прямо с пылу, с жару. Оплата возможна как наличными, так и картой. Подписывайся на новости и узнавай о новых спецпредложениях раньше всех. А с нашими промокодами «Маки Яма» («МакиЯма») за январь 2024 года можно отхватить вкуснейших блюд по сниженной цене. Спеши оформить свой заказ и съесть в атмосфере уюта и тепла.

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