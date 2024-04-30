О сервисе «Фоксфорд»

«Фоксфорд» (Foxford) – это сервис для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Онлайн-школа предлагает уроки по всем необходимым для поступления в вуз предметам. Проект появился в 2009 году, и с этого момента курсы успешно прошло более 30 000 учеников.

Преимущества онлайн-школы

Среди особенностей сервиса выделяются следующие:

невысокие цены, возможность самостоятельного выбора необходимых услуг и уровня сложности занятий;

несколько доступных форм обучения, начиная от выездных лагерей и заканчивая онлайн-курсами и программами экстерната;

возможность прохождения обучения с любого устройства (с ПК или смартфона);

только опытные учителя, работающие в высших учебных заведениях, а также составители и авторы учебников;

количество и время занятий не ограничено: все параметры устанавливаются самим учеником;

дополнительные материалы, необходимые в процессе работы, выдаются клиентам бесплатно;

можно оплачивать занятия в рассрочку либо применять купоны, позволяющие экономить до 40% от стоимости уроков.

Чтобы воспользоваться услугами сайта в онлайн-режиме, достаточно пройти быструю регистрацию и выбрать подходящий тарифный план. Кроме того, школьники могут участвовать в олимпиадах, результаты которых засчитываются при поступлении и дают дополнительные привилегии будущим студентам. Удостоверьтесь в высоком уровне преподавателей самостоятельно, прочитав отзывы о сайте.

Выбор услуг

Основное направление работы компании – это занятия с репетитором для подготовки к олимпиадам и сдаче экзаменов, которые проходят онлайн. Повышать свой уровень знаний будущий студент может в свободное время. Возможно также оформить обучение в экстернате и отучиться по программе 10 и 11 класса за один год. Для любителей оффлайн-уроков организуются смены в детских лагерях. Стоит отметить, что каждый ученик получает максимум внимания от преподавателя, а программа курса составляется на основе персонального подхода.

Как сэкономить на обучении

Компания предлагает выгодные условия как для новых, так и для постоянных пользователей. В «Фоксфорде» скидки можно получить различными способами.

Стоимость услуг снизится при оплате банковскими картами, через «Яндекс.Деньги» и «Сбербанк Онлайн».

При оплате всего образовательного курса целиком его цена станет меньше.

Участники конкурсов и олимпиад также могут сэкономить до 10% на услугах репетиторов, если победят соперников и получат призовые места.

Участникам партнерской программы начисляется до 15% комиссионных с каждого нового пользователя, зарегистрировавшегося по реферальной ссылке.

Каждый новый ученик получает скидку на первые занятия. Первый урок проходит бесплатно: для этого нужно выбрать предмет, цель обучения и свой класс, а также указать контактные данные. Программа будет подобрана в индивидуальном порядке. Вы можете также использовать Foxford-коды, открывающие доступ к специальным предложениям и акциям.

Как использовать промокод

Промокоды «Фоксфорд» размещаются на нашем сайте. Применить их можно при выборе программы обучения.

Выберите курсы, добавьте их в «Корзину». При оформлении заказа нажмите на кнопку «У меня есть промокод», скопируйте секретное слово и введите его в появившееся окно. Оплатите обучение любым удобным способом.

В «Фоксфорде» коды дают скидку на занятия по определенному школьному предмету. Некоторые купоны позволяют выбрать курс на конкретную сумму. Подробное описание каждого акционного предложения вы увидите на нашем сайте при выборе кода. Экономьте вместе с Promokodus!