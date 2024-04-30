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Акции и промокоды «Фоксфорд»

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Отзывы покупателей

Дочка готовилась к ЕГЭ по этим курсам. Результат – успешно сданные экзамены, довольный и не замученный учёбой ребёнок. По промокоду удалось взять целый пакет уроков со скидкой, вышло сильно дешевле, чем у местных репетиторов. Плюс ездить никуда не надо, время можно потратить на более приятные вещи. Программы даже нас заинтересовали: увлекательно и познавательно.

  • Катерина и Михаил
  • 11.02.2019

У сына наметились проблемы по учебе. Конечно, никакие решебники ситуацию не исправят, увы, опыт имеется. Эта школа действительно помогла, уже видны результаты. Большой плюс – солидные скидки. И по карману не сильно бьет, и эффект присутствует. Обязательно продолжим пользоваться услугами этого сервиса.

  • Надежда
  • 02.12.2018

Качественный хороший проект. Таких бы побольше, может в нашей стране было бы больше интеллигентных молодых людей.

  • Елена Викторовна
  • 15.08.2017

Было очень интересно. Благодаря курсу по биологии я с нуля выучил предмет. Научился решать типовые задачи ОГЭ и даже начал готовиться к олимпиадам. Спасибо Левиной Надежде Викторовне за просвещение и мотивацию!

  • Михаил
  • 21.07.2017

Мой сын учится в 8 классе, он очень одарен, и я считаю, что ему нужно еще больше знания. Поэтому мы записались на онлайн школу "Фоксфорд", по совету его учителя. Дела идут у нас как по маслу, нам очень нравится метод их обучения. Дай бог, в следующем году мы будем готовиться к ОГЭ, благо почти все преподаватели с ведущих ВУЗов страны, таких как МГУ, МФТИ, ВШЭ. В общем - это классно!

  • Михаил Леондиович
  • 13.07.2017

В онлайн-школу Фоксфорд отправила дочку в начале 11 класса. чтобы как следует подготовилась к ЕГЭ. Обучение все через компьютер, ездить никуда не приходилось, обучали преподаватели из хороших ВУЗов. Уроки можно было посмотреть в записи, если пропустила онлайн-трансляцию. . В итоге по всем 3 ЕГЭ, что занималась, получила от 80 до 86 баллов, очень хороший результат, я считаю!

  • Оксана
  • 30.06.2017

Отличный сервис! Всегда им пользовалась, когда готовилась к олимпиадам. А сейчас очень помог в подготовке к ЕГЭ) Получила хорошие баллы и теперь уверена, что поступлю в достойный ВУЗ! Спасибо Фоксфорд!

  • Юля
  • 24.06.2017

Сын готовился к олимпиадам. Готовился громко сказано, смотрели что успевали, в связи с загрузом на очных курсах. Но даже при таком раскладе стали призерами ВОШ по математике. На лето брали записи и в курсы по биологии г-жи Левиной, просто влюбилась лично:). Из того, что брали с 7 класса, хочется особенно отметить г-на Замятина (физика) и Левину (биология). Математика показалась сложноватой, но это мне:). У сына шла нормально:). Ну и уверена что хороший курс по информатике у Дениса Кириенко, поскольку несколько занятий посещали его кружок в прошлом году (пришлось уйти из-за совпадения дня с курсами), и были наслышаны о нем много хорошего на курсах в Яндексе.

  • Ирина
  • 06.09.2016

Я всем советую записаться на эти курсы. Они реально помогают. Я их проходил, и сдал ЕГЭ лучше, чем многие в классе, хотя учился не на отлично. Преподаватели из известных ВУЗов. Я проходил курсы по подготовке к ЕГЭ по русскому и по физике. Оба педагога - Людмила Викторовна и Максим Юрьевич - очень хорошие, доступно всё объясняют. А главное, что они показывают не только как сделать ту или иную задачу, а объясняют метод, критерии. Думаю, и к олимпиаде там можно подготовиться.

  • Петр
  • 19.08.2015
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Информация о магазине «Фоксфорд»

О сервисе «Фоксфорд»

«Фоксфорд» (Foxford) – это сервис для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Онлайн-школа предлагает уроки по всем необходимым для поступления в вуз предметам. Проект появился в 2009 году, и с этого момента курсы успешно прошло более 30 000 учеников.

Преимущества онлайн-школы

Среди особенностей сервиса выделяются следующие:

  • невысокие цены, возможность самостоятельного выбора необходимых услуг и уровня сложности занятий;
  • несколько доступных форм обучения, начиная от выездных лагерей и заканчивая онлайн-курсами и программами экстерната;
  • возможность прохождения обучения с любого устройства (с ПК или смартфона);
  • только опытные учителя, работающие в высших учебных заведениях, а также составители и авторы учебников;
  • количество и время занятий не ограничено: все параметры устанавливаются самим учеником;
  • дополнительные материалы, необходимые в процессе работы, выдаются клиентам бесплатно;
  • можно оплачивать занятия в рассрочку либо применять купоны, позволяющие экономить до 40% от стоимости уроков.

Чтобы воспользоваться услугами сайта в онлайн-режиме, достаточно пройти быструю регистрацию и выбрать подходящий тарифный план. Кроме того, школьники могут участвовать в олимпиадах, результаты которых засчитываются при поступлении и дают дополнительные привилегии будущим студентам. Удостоверьтесь в высоком уровне преподавателей самостоятельно, прочитав отзывы о сайте.

Выбор услуг

Основное направление работы компании – это занятия с репетитором для подготовки к олимпиадам и сдаче экзаменов, которые проходят онлайн. Повышать свой уровень знаний будущий студент может в свободное время. Возможно также оформить обучение в экстернате и отучиться по программе 10 и 11 класса за один год. Для любителей оффлайн-уроков организуются смены в детских лагерях. услуги фоксфорд Стоит отметить, что каждый ученик получает максимум внимания от преподавателя, а программа курса составляется на основе персонального подхода.

Как сэкономить на обучении

Компания предлагает выгодные условия как для новых, так и для постоянных пользователей. В «Фоксфорде» скидки можно получить различными способами.

  • Стоимость услуг снизится при оплате банковскими картами, через «Яндекс.Деньги» и «Сбербанк Онлайн».
  • При оплате всего образовательного курса целиком его цена станет меньше.
  • Участники конкурсов и олимпиад также могут сэкономить до 10% на услугах репетиторов, если победят соперников и получат призовые места.
  • Участникам партнерской программы начисляется до 15% комиссионных с каждого нового пользователя, зарегистрировавшегося по реферальной ссылке.

список акций Каждый новый ученик получает скидку на первые занятия. Первый урок проходит бесплатно: для этого нужно выбрать предмет, цель обучения и свой класс, а также указать контактные данные. Программа будет подобрана в индивидуальном порядке. Вы можете также использовать Foxford-коды, открывающие доступ к специальным предложениям и акциям.

Как использовать промокод

Промокоды «Фоксфорд» размещаются на нашем сайте. Применить их можно при выборе программы обучения.

  1. Выберите курсы, добавьте их в «Корзину».
  2. При оформлении заказа нажмите на кнопку «У меня есть промокод», скопируйте секретное слово и введите его в появившееся окно.
  3. Оплатите обучение любым удобным способом.

использовать промокод В «Фоксфорде» коды дают скидку на занятия по определенному школьному предмету. Некоторые купоны позволяют выбрать курс на конкретную сумму. Подробное описание каждого акционного предложения вы увидите на нашем сайте при выборе кода. Экономьте вместе с Promokodus!

До 6 уроков в подарок при активации кода!

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