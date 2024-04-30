«Улыбка Радуги» – это сеть магазинов и интернет-магазин косметики, средств для ухода за лицом и телом. Здесь можно купить декоративную и уходовую косметику, средства личной гигиены, продукты правильного питания, бытовую химию. Ассортимент огромен, насчитывает свыше 100 000 позиций товаров со всего мира. Представлены популярные и эксклюзивные бренды. Есть продукция для женщин, мужчин, детей и животных.





Ты можешь сэкономить на покупках повседневных непродовольственных товаров. Следи за акциями в «Улыбка Радуги», используй промокоды и купоны на скидку.

Ассортимент магазина «Улыбка Радуги»

Средства по уходу за лицом: крем, маски, патчи, пилинги, основы под макияж, хайлайтеры, консилеры, фиксаторы.

крем, маски, патчи, пилинги, основы под макияж, хайлайтеры, консилеры, фиксаторы. Средства по уходу за волосами: шампуни, бальзамы, ополаскиватели, маски, краска и оттеночные бальзамы.

шампуни, бальзамы, ополаскиватели, маски, краска и оттеночные бальзамы. Одежда и аксессуары: носки, чулки, нижнее белье, пижамы, майки и футболки.

носки, чулки, нижнее белье, пижамы, майки и футболки. Бижутерия: украшения на шею и для тела, большой выбор браслетов, заколок для волос, брошей.

украшения на шею и для тела, большой выбор браслетов, заколок для волос, брошей. Товары для дома средства для стирки и мытья посуды, освежители воздуха, батарейки, лампочки, малая бытовая техника.

средства для стирки и мытья посуды, освежители воздуха, батарейки, лампочки, малая бытовая техника. Правильное питание: отруби, каши, клетчатка, семена, снеки, напитки, витаминные комплексы.

Это далеко не полный перечень товаров, которые ты можешь заказать в интернет-магазине. Ассортимент понравится не только женщинам, но и мужчинам. В каталоге есть одеколоны и туалетная вода, средства для ухода за бородой и за кожей после бритья. Все это можно купить по низким ценам, да еще и с дополнительными скидками.

Как покупать в магазине «Улыбка Радуги» со скидкой

Заказывай товары участвующие в акции.

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Активируй купон на бесплатную доставку.

Получай подарки за заказ товаров из определенной категории или бренда.

У компании есть своя программа лояльности. Чтобы принять участие, необходимо купить пластиковую карту на кассе в одном из магазинов или выпустить виртуальную в приложении «Улыбка Радуги». За каждую покупку, совершенную с картой лояльности, будут начисляться баллы. 1 балл равен 1 рублю, ими можно оплатить до 100% стоимости покупки. Скидки по акциям и баллы не суммируются, поэтому накопленное выгоднее тратить для приобретения товаров, не участвующих в распродаже. Рекомендуем аналогично поступать с кодами.





На сайте promokodus.com представлен хороший выбор купонов и промокодов от «Улыбка Радуги». Используя купон, ты перейдешь на страницу магазина с распродажей, сможешь купить все необходимое и сэкономить. Все текущие акции в магазине представлены на нашем сайте, ты не упустишь выгодных предложений. Выбрав промокод, ты можешь снизить цену на продукцию, которая в данный момент не находится на распродаже. Таким образом, можно купить практически любой товар по выгодной цене.

Как активировать купон на скидку

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Выбери подходящий вариант с учетом типа товара и размера скидки.

Если выбрал купон, нажми на кнопку «Открыть купон». Откроется окно с условиями акции и новая вкладка со страницей распродажи.

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Как оформить онлайн-покупку со скидкой

Когда все товары будут сложены в виртуальную корзину, перейди на ее страницу для оформления заказа. Под списком покупок находится поле для ввода промокода. Ты скопировал его ранее на сайте promokodus.com. Вставь код для «Улыбка Радуги» и нажми кнопку «Применить». ‎Скидка активируется, уменьшив стоимость товара. После этого можно указать адрес доставки и оплатить заказ.





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