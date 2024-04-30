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Промокоды «Улыбка радуги» за апрель - май 2024

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Отзывы покупателей

У меня практически нет свободного времени, поэтому приходится покупать даже бытовую химию в интернет-магазинах. Выбираю именно «Улыбку радуги», потому что здесь есть возможность воспользоваться промокодами, а еще существует программа лояльности для постоянных покупателей.

  • Люда
  • 20.12.2018

Магазин этот люблю очень, он находится рядом с домом, да и, говоря по правде, он не самый дорогой в городе. Но разве скидок бывает много?)) Наткнулась на промокод во время Черной Пятницы на товары для волос. Купила себе более дорогой ухаживающий комплекс для волос, на который ранее не решалась, по очень приятной цене. Очень довольна! Не удержалась и купила кроме этого для себя и для мамы наборы с кремами, на них тоже распространялась распродажа. Наборы у них, кстати, очень классные – есть и для дома, и для красоты, и детские. Беру такие в подарок, когда нужно что-то срочно подготовить к празднику) В общем, если вы еще не пробовали, обязательно оцените!

  • Полина
  • 27.11.2017
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Информация о магазине «Улыбка радуги»

«Улыбка Радуги» – это сеть магазинов и интернет-магазин косметики, средств для ухода за лицом и телом. Здесь можно купить декоративную и уходовую косметику, средства личной гигиены, продукты правильного питания, бытовую химию. Ассортимент огромен, насчитывает свыше 100 000 позиций товаров со всего мира. Представлены популярные и эксклюзивные бренды. Есть продукция для женщин, мужчин, детей и животных.


Ты можешь сэкономить на покупках повседневных непродовольственных товаров. Следи за акциями в «Улыбка Радуги», используй промокоды и купоны на скидку.

Ассортимент магазина «Улыбка Радуги»

  • Средства по уходу за лицом: крем, маски, патчи, пилинги, основы под макияж, хайлайтеры, консилеры, фиксаторы.
  • Средства по уходу за волосами: шампуни, бальзамы, ополаскиватели, маски, краска и оттеночные бальзамы.
  • Одежда и аксессуары: носки, чулки, нижнее белье, пижамы, майки и футболки.
  • Бижутерия: украшения на шею и для тела, большой выбор браслетов, заколок для волос, брошей.
  • Товары для дома средства для стирки и мытья посуды, освежители воздуха, батарейки, лампочки, малая бытовая техника.
  • Правильное питание: отруби, каши, клетчатка, семена, снеки, напитки, витаминные комплексы.

Это далеко не полный перечень товаров, которые ты можешь заказать в интернет-магазине. Ассортимент понравится не только женщинам, но и мужчинам. В каталоге есть одеколоны и туалетная вода, средства для ухода за бородой и за кожей после бритья. Все это можно купить по низким ценам, да еще и с дополнительными скидками.

Как покупать в магазине «Улыбка Радуги» со скидкой

  • Заказывай товары участвующие в акции.
  • Используй промокоды, чтобы снизить стоимость покупки.
  • Активируй купон на бесплатную доставку.
  • Получай подарки за заказ товаров из определенной категории или бренда.

У компании есть своя программа лояльности. Чтобы принять участие, необходимо купить пластиковую карту на кассе в одном из магазинов или выпустить виртуальную в приложении «Улыбка Радуги». За каждую покупку, совершенную с картой лояльности, будут начисляться баллы. 1 балл равен 1 рублю, ими можно оплатить до 100% стоимости покупки. Скидки по акциям и баллы не суммируются, поэтому накопленное выгоднее тратить для приобретения товаров, не участвующих в распродаже. Рекомендуем аналогично поступать с кодами.


На сайте promokodus.com представлен хороший выбор купонов и промокодов от «Улыбка Радуги». Используя купон, ты перейдешь на страницу магазина с распродажей, сможешь купить все необходимое и сэкономить. Все текущие акции в магазине представлены на нашем сайте, ты не упустишь выгодных предложений. Выбрав промокод, ты можешь снизить цену на продукцию, которая в данный момент не находится на распродаже. Таким образом, можно купить практически любой товар по выгодной цене.

Как активировать купон на скидку

  • Посмотри все скидки от «Улыбка Радуги» на promokodus.com.
  • Выбери подходящий вариант с учетом типа товара и размера скидки.
  • Если выбрал купон, нажми на кнопку «Открыть купон». Откроется окно с условиями акции и новая вкладка со страницей распродажи.
  • Если выбрал промокод, нажми «Посмотреть код». Скопируй его в открывшемся окне, переходи в интернет-магазин или мобильное приложение для покупки товаров.

Как оформить онлайн-покупку со скидкой

Когда все товары будут сложены в виртуальную корзину, перейди на ее страницу для оформления заказа. Под списком покупок находится поле для ввода промокода. Ты скопировал его ранее на сайте promokodus.com. Вставь код для «Улыбка Радуги» и нажми кнопку «Применить». ‎Скидка активируется, уменьшив стоимость товара. После этого можно указать адрес доставки и оплатить заказ.


Промокоды имеют срок действия, но зачастую не ограничены количеством использований. Поэтому ты можешь поделиться ими с родными и друзьями. Отправь ссылка на купон через мессенджер или социальную сеть.


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