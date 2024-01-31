Комплекс «Завидово» приглашает гостей приятно провести время на свежем воздухе. Посетителей ждут уютные номера, а также коттеджи и таунхаусы с кухонными уголками, наборами для приготовления барбекю и парковкой для личного автотранспорта. На территории есть многочисленные детские зоны, яхт-клуб, охотничья база, рыболовные пруды и другие площадки для активного отдыха. Для клиентов работают рестораны европейской и русской кухни, спортивный центр и SPA. На фирменном сайте можно ознакомиться с вариантами размещения и оформить бронирование. Заявки также принимаются по почте и телефону. Членство в VIP-клубе обеспечивает участникам разнообразные привилегии. Хочешь отдохнуть в живописной местности на особых условиях? Обрати внимание на промокоды «Завидово» за январь 2024 года, перечисленные на этой странице! Не упусти шанс, выбери в списке оптимальное предложение и получи солидную скидку или бонус!

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