Срочно понадобился эвакуатор? Чтобы быстро заказать услугу и при этом избавить себя от лишних расходов, используйте промокод Car Taxi. Это уникальное приложение, позволяющее вызывать специальные транспортные средства в несколько кликов. Среднее время подачи машины – 11 минут. Программа автоматически определит ваше местоположение, и вы сразу узнаете точную стоимость услуги. Для успешного выполнения заказа клиенту нужно указать основную информацию об авто: марку, модель, год выпуска. Кроме того, в заявке необходимо сообщить сведения об аварии (например, заблокированы ли колеса). Как получить гарантированную скидку на обслуживание? Чтобы вызвать эвакуатор намного дешевле, воспользуйтесь одним из промокодов CarTaxi («Кар Такси») за январь 2024 года. Внизу этой страницы уже размещены рабочие купоны для максимальной экономии бюджета.

Подробнее Скрыть