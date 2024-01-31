Хочется порядка в доме, но нет времени? Закажи клининговый сервис «Братья Чистовы». Он работает уже в более тридцати городов России, а также за рубежом. Клинер приезжает уже со всем необходимым инвентарем и средствами в указанное время. Можно как заказать генеральную уборку, так и чистку конкретных вещей, или мойку окон и много других удобных опций. Все средства, используемые в работе, безопасные и экологически чистые, а работники проходят специальное обучение и отлично замотивированы. Полный перечень входящих в каждый тип уборки услуг выложен на сайте, при формировании заказа можно дополнить его особыми указаниями. Оплата происходит после работы, когда клиент убедился в результате. Возможно оформить выезд в тот же день. Присылай фото квартиры и узнай примерную стоимость услуг. Активируй промокоды «Братья Чистовы» за январь 2024 года и получи выгодное снижение стоимости. Пусть дом сияет чистотой.

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