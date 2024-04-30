Театр Образцова – это современная площадка, представляющая уникальные кукольные спектакли для детей и взрослых. Помимо основного репертуара здесь запущены другие творческие и образовательные проекты. В их числе – музей, насчитывающий более 6000 кукол из разных стран мира, с регулярными экскурсиями для зрителей всех возрастов. Дети от 5 лет могут стать участниками театральной студии и познакомиться с процессом создания любимых сказок изнутри. Билеты можно приобрести в кассах и онлайн, оплата наличными или банковской картой. Некоторые постановки участвуют в программе «Пушкинская карта». В продаже есть подарочные сертификаты. Афиша доступна на несколько месяцев вперед, что позволит спланировать досуг заранее и выбрать комфортные места! Покупай билеты в Театр кукол Образцова с промокодами на скидку за апрель - май 2024 года с нашего сайта и смотри увлекательные представления всей семьей!

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