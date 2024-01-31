Snowball-income – это твой надежный помощник в инвестировании денег. Сервис позволяет следить за инвестициями, осуществлять контроль над дивидендами и принимать взвешенные инвестиционные решения. Заведи портфель, в который можно добавлять различные активы и контролировать их перемещения. Одно из преимуществ – возможность структурировать портфель и анализировать главные показатели, такие как дивиденды и рост. Также доступен календарь выплат и полный учет движения валют. Таким образом, пользователи могут контролировать свои инвестиции с помощью одного удобного инструмента. Хочешь дополнительную выгоду? Используй промокоды Snowball-income за январь 2024 года, которые размещаются на этой странице. Это отличный шанс получить скидку и сэкономить! Не упусти возможность заработать и управлять своими вложениями – зарегистрируйся и начни инвестировать уже сегодня!

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