«Японский Бох» – это твой новый любимый ресторан азиатской и итальянской кухонь в Барнауле. Ассортимент порадует клиентов своим разнообразием: суши и различные роллы, шикарная пицца, жареная лапша и рис вок, супы, закуски и напитки. А большие наборы порадуют обладателей большой семьи и большой компании друзей. Свежие ингредиенты, профессиональные повара и проверенные рецепты делают еду максимально вкусной. Пользуйся счастливыми часами и иными щедрыми акциями, набирай товаров в «Корзину» побольше и лови подарки и много выгоды. По городу и пригороду действует бесплатная доставка от минимальной суммы, в зависимости от района, возможен самовывоз. Оплачивай курьеру при получении банковской картой или наличными. Забудь про готовку хоть на вечер и побалуй себя чем-то особенным. Воспользуйся промокодами «Японский Бох» за октябрь 2024 года при оформлении покупки и наслаждайся бонусами и скидками наравне со вкусом блюд.

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