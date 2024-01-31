You Talk – сервис для тех, кто хочет дистанционно получить профессиональную психологическую помощь. Общение со специалистами происходит в формате переписки и онлайн-консультаций. В команде проекта – около 200 экспертов с профильным образованием и многолетним стажем; каждый из них прошел персональную терапию и имеет опыт работы с супервизором. Услуга актуальна для тех, кто не может посетить психолога лично. Это мамы в декрете, маломобильные группы населения, мигранты, люди, страдающие агорафобией или социофобией и другие категории. Клиентам доступны различные тарифные планы, в том числе абонементы на несколько сеансов или на определенный срок. Обрати внимание на промокоды You Talk (YouTalk) за январь 2024 года! На нашем сайте собраны все действующие акции и выгодные предложения платформы. Активируй их при оплате консультаций, чтобы сэкономить деньги или получить бонус!

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