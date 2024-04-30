Тульский Государственный цирк – развлекательное учреждение с насыщенной историей! Посетителей ждут захватывающие выступления опытных фокусников, акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов и прочих артистов. Организация постоянно обновляет репертуар и приглашает в гости популярные коллективы из других регионов. Ты увидишь номера с дрессированными животными и программы с участием веселых клоунов! Для зрителей предусмотрены комфортабельный зал, парковка для личного транспорта и другие удобства. На официальном сайте можно выбрать подходящую дату и место, а затем приобрести электронный входной билет. Принимается оплата банковской картой. Хочешь посетить шоу на особых условиях? Обрати внимание на актуальные предложения организаторов! Используй промокоды на скидку в Тульский цирк за апрель - май 2024 года и сэкономь крупную сумму при оформлении заказа!

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