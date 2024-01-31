О магазине Rendez-Vous

Rendez-Vous – это не обычные магазины обуви, а изысканные бутики, где воплощен утонченный парижский стиль. Сегодня купить элегантные брендовые изделия также можно через интернет, на официальном сайте компании. «Рандеву» сотрудничает с лучшими законодателями моды, среди которых Michel Vivien, Calvin Klein, Lacoste, Kenzo. Ассортимент магазина рассчитан на мужчин, женщин, детей и подростков.

Уникальные преимущества

У интернет-магазина Rendez-Vous есть несколько эксклюзивных «фишек», которые вы не найдете у конкурентов.

Индивидуальный подход к каждому заказчику. В штате компании работает директор по имиджу и стилю, который проводит тщательное обучение персонала по системе Французского института моды. Каждый сотрудник «Рандеву» знает, какие модели обуви сочетаются с конкретными образами. Клиентам предоставляются экспертные консультации по вопросам выбора продукции. Гарантированное качество обуви. В интернет-магазине Rendez-Vous в открытом доступе представлены международные сертификаты соответствия. Это значит, что вы можете не бояться купить низкопробную подделку. Так как продавец сотрудничает с производителями напрямую, вас ожидают привлекательные цены. Бесплатное обслуживание и ремонт обуви. Такая услуга предоставляется только в бутике «Рандеву». В течение нескольких лет с момента покупки вы сможете неоднократно сдавать обувь и аксессуары на ремонт. В перечень бесплатных работ входят замена фурнитуры, наращивание и укрепление каблука, переклейка подошвы. Наличие программы лояльности. Для того чтобы получить карту Privilège, достаточно заполнить специальную анкету в магазине «Рандеву» или на сайте. Постоянные клиенты накапливают бонусные баллы за каждый заказ и обменивают их на скидку на последующие покупки. Кроме того, для держателей карт предусмотрены секретные акции. Возможность покупки электронного подарочного сертификата. Вы можете заказать именной сюрприз для близкого человека, дополнив его личным поздравлением.

Хотите насладиться максимально выгодным и приятным шопингом в интернет-магазине Rendez-Vous? Воспользуйтесь нашими эксклюзивными промокодами и получите ощутимую скидку на обувь и аксессуары из каталога!

Стильный ассортимент бутика

В магазине Rendez-Vous представлены разные группы товаров.

Классическая и экстравагантная обувь. Универсальные туфли-лодочки для дам и солидные кожаные ботинки для мужчин, яркие летние сандалии и босоножки с модными принтами, молодежные сникерсы и спортивные кроссовки, меховые угги и соблазнительные ботильоны с каблуком необычной формы – выбор продукции впечатлит самого взыскательного клиента. Обратите внимание! На обувь из предыдущих коллекций в интернет-магазине часто предоставляются скидки. Кроме того, вы всегда можете принять участие в акции по промокоду. Лаконичные и изысканные сумки. Rendez-Vous побалует вас достойным ассортиментом изделий на все случаи жизни. В каталоге собраны романтичные женские сумочки и небольшие вечерние клатчи, функциональные портфели в городском стиле и рюкзаки для студентов, деловые визитницы и солидные портмоне. Интернет-магазин впечатляет огромным выбором фасонов и расцветок продукции. Практичные аксессуары. На сайте «Рандеву» также можно купить полезные мелочи: кожаные ремни, хлопчатобумажные носки, бархатные перчатки, полуавтоматические зонты и даже чехлы для смартфонов.

Заказывая обувь в интернет-магазине Rendez-Vous, не забудьте положить в «Корзину» профессиональную косметику для ухода за изделиями из разных материалов. Эти средства помогут продлить эксплуатационный срок продукции.

Как сэкономить на покупках

На этой странице мы собрали для вас лучшие купоны для интернет-магазина Rendez-Vous. Промокоды – это специальные наборы символов, которые дают клиенту право на получение скидки или бонуса при покупке на сайте. Для того чтобы активировать промокод, следует добавить выбранную модель обуви (аксессуара) в «Корзину» и перейти на страницу оформления заказа. Далее необходимо найти специальную вкладку для активации акции. Нажмите галочку «У меня есть промокод» и вбейте номер купона в открывшуюся строку. После подтверждения система интернет-магазина автоматически пересчитает цену товаров. Какие акции проходят в Rendez-Vous? Проект Promokodus предлагает вам несколько типов промокодов.

На получение скидки в денежном эквиваленте. Активируйте такой купон и получите фиксированный бонус на покупку определенных позиций в магазине. На получение скидки в процентном соотношении. Чем выше стоимость товара, тем ощутимее ваша выгода! На бесплатную доставку покупок. Интернет-магазин «Рандеву» возьмет на себя расходы за пересылку товаров вне зависимости от общей суммы заказа. На дополнительные бонусы для постоянных клиентов. Предложение действует для держателей клубной карты.

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