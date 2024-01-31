Present-box – уютный магазин оригинальных подарков в Санкт-Петербурге. Организуй нетривиальный и запоминающийся презент другу, родственнику, коллеге и кому угодно. В ассортименте каталога представлены разнообразные подарочные наборы со сладостями, полезными вещичками для дома и ухода за собой в красивой упаковке. В PresentBox Store проводятся приятные акции для любимых клиентов. Доставка работает не только по городу абсолютно бесплатно, но и по всей территории России, возможны разные варианты. Оплачивай любым удобным для тебя способом. Для консультации по всем вопросам работает чат и горячая линия. Подписывайся на социальные сети, чтобы быть в курсе новинок и свежих спецпредложений. Приходи в розничный магазин и выбирай все товары вживую. Активируй промокоды Present Box Store («Презент Бокс») за январь 2024 года и покупай по сниженной цене. Дари радость и радуйся сам!

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