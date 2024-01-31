Отель «Гелиос» расположен в живописном месте на берегу Финского залива в Зеленогорске – одном из самых тихих и уютных городов Ленинградской области. Здесь вы можете организовать свадьбу или праздник для ребенка, провести корпоратив или романтическое свидание. Отель окружен развитой инфраструктурой, имеет вместительную парковку. К вашим услугам – комфортабельные номера, различные рестораны и бары, SPA-центр, а также парки и детские площадки. Для проведения корпоративных мероприятий вы всегда можете воспользоваться оборудованным конференц-залом. Промокоды «Гелиос» (gelios-hotel.ru) помогут вам сократить расходы на отдых. Используйте коды купонов на скидку в отель «Гелиос» за январь 2024 года для максимальной экономии при заказе! Мы регулярно публикуем актуальные спецпредложения внизу данной страницы.

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