Taplink – это уникальный сервис микролендингов для социальной сети Instagram*. Создать рекламную веб-страницу можно без каких-либо специальных знаний и навыков: выбери подходящий дизайн, напиши сопроводительный текст, загрузи картинки и видеоролики и укажи активные ссылки. Для эффективного продвижения своих товаров и услуг тебе необходимо приобрести платную подписку. После ее оформления ты сможешь добавлять в лендинг форму для приема оплаты, создавать кнопки соцсетей и отслеживать статистику кликов по ссылкам. Хочешь воспользоваться преимуществами платного аккаунта, но не желаешь тратить средства на раскрутку? Мы предлагаем тебе отличное решение – эксклюзивные промокоды Taplink.ru за январь 2024 года. Помни, что срок действия кодов ограничен. Используй их как можно скорее, чтобы получать скидки на VIP-подписку. *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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