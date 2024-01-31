Хочешь организовать себе или близким небольшое, но запоминающееся путешествие по Москве-реке? «Мосфлот» предлагает тематические речные прогулки на комфортабельных теплоходах! На сайте ты найдешь список маршрутов и актуальные программы. Приятный и познавательный отдых тебе обеспечат опытные экскурсоводы или аудиогид. На некоторые мероприятия приглашаются шеф-повара московских ресторанов и популярные ди-джеи. Ты также сможешь арендовать судно для проведения корпоративных праздников, свадебных торжеств, юбилеев и других целей. Компания имеет необходимую лицензию и работает исключительно по договору. Взгляни на достопримечательности столицы с необычного ракурса и сэкономь при этом значительную сумму! В нашем каталоге размещены купоны и промокоды на скидку «Мосфлот.ру» (mosflot.ru) за январь 2024 года. Активируй их и оформляй заказ на выгодных условиях!

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