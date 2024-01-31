Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Акции сервисов выдачи микрозаймов
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Подарки и цветы
  4. Подарочные сертификаты
  5. PresentStar

Купоны на скидку PresentStar

Активные купоны и промокоды PresentStar январь 2024

Скидка 11% на любые подарочные сертификаты при вводе промокода!
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 15% по промокоду на избранный ассортимент новогодних подарков!
YAD Показать код
YAD Показать код
Скидка 11% при покупке подарочных сертификатов для пар по промокоду!
dus Показать код
dus Показать код
-11% на избранные подарочные сертификаты «Буря эмоций» при вводе промокода!
dus Показать код
dus Показать код
-15% по промокоду на полеты на воздушном шаре!
HAD Показать код
HAD Показать код
Дари впечатления! Скидка 10% по промокоду на подарочные сертификаты!
OMO Показать код
OMO Показать код
Скидка 11% на сертификаты для коллег при вводе промокода!
dus Показать код
dus Показать код
Все подарочные сертификаты с экономией 10% по коду!
WAD Показать код
WAD Показать код
Скидка 11% на подарки для руководителей по промокоду!
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% по промокоду на покупку прогулки на лошадях!
LAD Показать код
LAD Показать код
Наборы подарков с выгодой 10% по промокоду!
PAD Показать код
PAD Показать код
Скидка 10% по промокоду на товары из ассортимента магазина!
DUS Показать код
DUS Показать код
Оригинальные подарки для мужчин со скидками до 15%!
Открыть купон
Открыть купон
Подарочные наборы со скидками до 15%!
Открыть купон
Открыть купон
Распродажа подарков-впечатлений! Скидки до 15%!
Открыть купон
Открыть купон
До -15% на особенные подарки для женщин!
Открыть купон
Открыть купон
Собери свой набор впечатлений по цене всего от 1650 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатный самовывоз в г. Москве!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на PresentStar

Скидка 10% на любые покупки в MagicMag по эксклюзивному промокоду! Все промокоды MagicMag (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-5% на всё в магазине «Доставка Цветов»! Все промокоды Доставка цветов (16)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Распродажа! Скидки до 65% в магазине «Мистер Гик»! Все промокоды Мистер Гик (9)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Скидка 10% по промокоду на любое поздравление с Новым Годом от «Видео Дед Мороз»! Все промокоды Видео Дед Мороз (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 7% на зимние букеты и цветочные композиции по промокоду в «Новой Голландии»! Все промокоды Новая Голландия (8)
Все промокоды
MA7 Показать код
MA7 Показать код
Эксклюзив! Все цветы в «Цветомания» с выгодой 15% по промокоду! Все промокоды Цветомания (14)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Цветы для любого повода и другие товары со скидкой 5% по коду в Rozogorod! Все промокоды Rozogorod (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! -8% дополнительно на букеты с розами по промокоду на сайте «Цветы Тут»! Все промокоды Цветы Тут (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны PresentStar

Скидка 15% на избранный ассортимент по промокоду в Черную пятницу! K15 Показать код
K15 Показать код
-33% по промокоду на выделенный ассортимент подарочных сертификатов! TAD Показать код
TAD Показать код

Похожие предложения

Цветочный Ряд
Цветочный Ряд
СоюзЦветТорг
СоюзЦветТорг
Grand Flora
Grand Flora
Flor2u.ru
Flor2u.ru
Букет Питер
Букет Питер
Цветы Тут
Цветы Тут

Отзывы покупателей

Менеджеры по телефону объясняют все вежливо, до магазина добрался по описанию на сайте. Когда пришел, дали выпить кофе, пока ждал сборку заказа. Заказ можно делать на любой день, подарочнй конверт собирают, когда приходишь. Выглядит красиво. Дали дисконтную карту на следующий заказ. Подарил брату на день рождения полет на самолете, летом будет летать.

  • Кирилл
  • 12.11.2017
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Скидки на любой случай!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
Скидки на любой случай!