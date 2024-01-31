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Отзывы покупателей
Менеджеры по телефону объясняют все вежливо, до магазина добрался по описанию на сайте. Когда пришел, дали выпить кофе, пока ждал сборку заказа. Заказ можно делать на любой день, подарочнй конверт собирают, когда приходишь. Выглядит красиво. Дали дисконтную карту на следующий заказ. Подарил брату на день рождения полет на самолете, летом будет летать.
- Кирилл
- 12.11.2017
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