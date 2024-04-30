«Суши Гурме» – служба доставки готовой еды в Уфе. Покупателей ждет широкий ассортимент фирменных, запеченных, темпурных и детских роллов с различными ингредиентами! В меню интернет-магазина ты также найдешь гунканы, сытные закуски, супы, сладкое, напитки и многочисленные сеты, рассчитанные на несколько человек. Компания имеет международный сертификат «Халяль», который подтверждает безопасность и высокое качество используемых продуктов. Курьер доставит приготовленный заказ в любые районы города. Стоимость обслуживания зависит от суммы покупки и твоего местоположения. Участники бонусной программы возвращают часть расходов в виде баллов на свой персональный счет. Продавец предлагает множество других способов сэкономить деньги при оплате! Изучай действующие промокоды «Суши Гурмэ» («Суши Гурме») за апрель 2024 года на нашем сайте, применяй их и получай скидки или подарки!

Подробнее Скрыть