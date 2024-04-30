«Время пирогов» – сервис доставки свежих, вкусных, горячих пирогов в г. Казани. Любимые лакомства готовятся с заботой и хорошим настроением по рецептам разных стран мира. В большом ассортименте есть сытные, осетинские, сладкие пироги, десерты и домашние напитки. Вся продукция готовится из натуральных, халяльных продуктов, индивидуально для каждого посетителя, поэтому на складе не найдется заморозки и полуфабрикатов. Порции с большим количеством начинки порадуют вас, а уникальные рецептуры никого не оставят равнодушным. Предоставляются различные скидки, акции и бонусные программы, а также оперативная доставка от 60 минут. Мечтаешь о гастрономических путешествиях? Всю жизнь хотел попробовать немецкий луковый пирог цвибелькухен или австрийский штрудель? Забирай промокоды на скидку «Время пирогов» за апрель 2024 года на нашем сайте и наслаждайся аппетитной выпечкой!

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