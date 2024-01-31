Предпочитаете смотреть фильмы на большом экране? Федеральная сеть кинотеатров «Монитор» приглашает зрителей на просмотр популярных новинок проката! Вас ждут уютные и просторные залы, оснащенные цифровым оборудованием для демонстрации трехмерного объемного изображения, современными акустическими системами, комфортными сидениями с ортопедическим эффектом и бесшумными кондиционерами. Вы сможете смотреть кино в различных форматах, в том числе IMAX. Билеты на сеанс можно приобрести на сайте, в мобильном приложении, терминалах и соцсетях. Воспользуйтесь специальными предложениями, чтобы сэкономить при оплате существенную сумму! Мы подготовили для вас список действующих акций и регулярно пополняем его новыми офферами. Промокоды «Монитор» за январь 2024 года обеспечат вам хорошую скидку или интересный бонус! Активируйте их и оформляйте заказ на максимально выгодных условиях!

Подробнее Скрыть