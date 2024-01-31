«Пакет X5» – сервис для постоянных клиентов сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Пользователи могут рассчитываться за покупки баллами, получать повышенный кешбэк и бесплатно заказывать курьерскую доставку несколько раз в месяц. В набор включены предложения от партнеров – доступ к аудиокаталогу, онлайн-кинотеатру и другие возможности. Для подключения нужно выбрать подходящий тариф, зарегистрироваться или авторизоваться в «Личном кабинете» и оплатить счет любым удобным способом. Информация о привилегиях будет доступна сразу после перевода денег! Обрати внимание на действующие акции: они помогут подключить услугу на специальных условиях! На этой странице представлены промокоды на скидку «Пакет X5» (x5paket.ru) за январь 2024 года. Наша команда регулярно добавляет в список актуальных новинок. Ищи оптимальные варианты, используй их и получай максимальную выгоду!

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