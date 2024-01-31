Хочешь вкусно перекусить в любой момент за небольшие деньги? Отправляйся в «Кусай» – отличное кафе, расположенное в г. Тольятти. В заведении открытая кухня, что позволяет полностью увидеть процесс приготовления выбранных блюд. Ассортимент полон разнообразных видов роллов и пицц, жареными лапшой и рисом вок, закусками на любой вкус, салатами, десертами и напитками. Большие сеты позволят сэкономить большим компаниям и особенно голодным клиентам. Также порадуют покупателей и различные акционные предложения. Заказывай курьера на нужный адрес и заказ оперативно привезут тебе прямо в руки. Оформляй покупки из офиса, дома и в дороге с помощью мобильного приложения или на сайте. А наши промокоды «Кусай» за январь 2024 года подарят выгодные цены и много радости. Оформи свой праздник с легкостью и накорми гостей до отвала.

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