«Хоум Пицца» – сервис по приготовлению и подаче вкусной еды. Помимо фирменного домашнего итальянского блюда, ты сможешь заказать здесь свежеиспеченные пироги, поке на любой вкус, разнообразные горячие супы, лапши, свежие салаты и сладкие десерты, готовые ланч - боксы для перерыва на обед. В продаже есть газированные напитки и фруктовые соки. Все заявки начинают готовить сразу после подтверждения оператором. Курьер доставит бесплатно по городу Екатеринбургу, но при условии минимальной суммы для каждого района. Оформить заказ можно по телефону контактного центра или онлайн. В компании для постоянных клиентов предусмотрена бонусная программа. Заинтересовался предложениями пиццерии? На этой странице мы собрали актуальные промокоды «Хоум Пицца» (Home Pizza) за апрель - май 2024 года! Активируй их при покупке и получи выгодные скидки!

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