«Каспийка» является одним из сети семейных ресторанов. Здесь вас ждут морские и рыбные блюда: закуски горячие и холодные, салаты, супы, пасты, пельмени, котлеты, а также гарниры, соусы, напитки и десерты. И все это с рыбой, креветками, крабом, устрицами, мидиями и другими вкуснейшими свежими морепродуктами. Следите за акциями и ловите самые классные. Вступайте в программу лояльности, копите баллы и оплачивайте ими часть последующих покупок. Быстрая доставка работает круглосуточно и не даст умереть с голоду. Воспользуйтесь скидкой на самовывоз и заберите заказ самостоятельно. Оплата возможна любыми подходящими способами. Установите приложение и заказывайте из любой точки города. Не отказывайте себе в удовольствии попробовать дары моря. Забирайте промокоды «Каспийка» за январь 2024 года, активируйте и получайте снижение стоимости. Насладитесь незабываемым вкусом в кругу семьи.

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