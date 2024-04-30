«Суши Джет» готовит популярные блюда японской кухни по эксклюзивным рецептам. В меню ты найдешь вегетарианские, классические и жареные роллы из натуральных продуктов. В ассортименте есть пицца, картофель фри и луковые кольца, а также салаты, лапша вок, холодные напитки и десерты. Для больших компаний предусмотрены комбо-наборы и сеты по специальной цене. Ты сможешь оформить заказ на сайте или скачать фирменное приложение, чтобы отслеживать статус обращения и местоположение курьера на карте. Доступен самовывоз из кафе. Присоединяйся к бонусной программе, получай кешбэк и оплачивай очередные покупки накопленными баллами! Интересуешься актуальными акциями? Мы собрали для тебя все действующие промокоды и купоны «Суши Джет» за апрель 2024 года! Найди подходящее предложение в нашем списке и применяй его при оплате, чтобы активировать большую скидку или забрать подарок!

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