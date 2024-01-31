Желаешь провести время в столице с удовольствием и пользой? Активируй купоны на «Останкинскую телебашню» и отправляйся на познавательную экскурсию на легендарную телебашню с минимальными затратами! Гид познакомит тебя с историей достопримечательности, покажет экспозицию и вместе с тобой отправится на смотровую площадку на скоростном лифте. Конечно, для любознательных гостей приготовлены и другие потрясающие сюрпризы. Например, ты можешь посетить уютный ресторан, расположенный на высоте 100-этажного здания. Побалуй себя романтичным отдыхом в новой обстановке! Заказать билеты можно в удобном онлайн-режиме. При оформлении заявок не забывай использовать актуальные промокоды и купоны «Останкинская башня» за январь 2024 года. Помни, что срок действия спецпредложений ограничен. Получи приятный бонус прямо сейчас!

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