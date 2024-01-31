StarBus – это классный сервис автобусных перевозок. Здесь тебя ждет не только покупка билетов на подходящие маршруты и дни, но и возможность поиска попутчиков, предложение своего направления от группы и аренда транспорта для своих нужд. Удобное расписание на сайте позволит прицениться и посмотреть варианты. Фильтруй результаты по городам отправки и прибытия, датам и количеству пассажиров. Зарегистрируйся и пользуйся всеми удобствами системы. В поездку можно брать с собой ручную кладь определенных габаритов бесплатно. Можно отменить поездку и вернуть 100% от стоимости за сутки до назначенного времени – сделай это с легкостью в «Личном кабинете». Для более комфортного и мобильного пользования, скачивай и устанавливай официальное приложение. Воспользуйся промокодами StarBus («СтарБас») за январь 2024 года при покупке и отправляйся в путь по сниженной цене.

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