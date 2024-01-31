Компания «Рико» доставляет горячую пиццу в дома и офисы! Клиентов сервиса ждет широкий ассортимент ингредиентов, в том числе шампиньоны, салями, куриное филе, ветчина и тигровые креветки. Также в меню есть бургеры, блюда из фритюра, вок-лапша, десерты, китайские салаты, разнообразные напитки и многое другое. Заказать еду можно по телефону, на сайте или через приложение для смартфона. Курьер привезет покупку ко времени, обозначенному в заявке! Ты также сможешь самостоятельно забрать товары в пункте выдачи. Многочисленные акции помогают покупателям экономить крупные суммы денег и получать различные бонусы! Хочешь оформить заказ на оптимальных условиях? Обрати внимание на актуальные промокоды и купоны «Пицца Рико» за январь 2024 года, перечисленные в нашем списке! Воспользуйся подходящими предложениями при оплате и активируй внушительную скидку от продавца!

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