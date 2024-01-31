Линия скоростных метеоров Peterhof Express компании Astra Marine предлагает незабываемые круизы в живописный г. Петергоф и неповторимый г. Кронштадт. Путешествие на комфортном «Метеоре» позволит насладиться красотами г. Санкт-Петербурга вдали от городской суеты и шума. Тебя ждет не только увлекательная экскурсионная программа, но и дополнительные услуги. Так, на борту можно побаловать себя прохладительными напитками, вкусными снеками и закусками. При желании клиент может воспользоваться арендой судна для индивидуального рейса и устроить яркий праздничный фуршет во время водной прогулки. Эксклюзивные промокоды и купоны от boattrip.ru на «Метеор» в Петергоф за январь 2024 года – отличный шанс организовать потрясающий досуг с минимальными затратами. Приобретай билеты на самых выгодных условиях на сайте boattrip.ru! Помни, что купоны «Петергоф Экспресс» имеют ограниченный срок действия.

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