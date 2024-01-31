«Просто.Вкусно» — это классное место в Курске, чтобы заказать себе еды на дом и действительно насладиться перекусом. Ресторан предлагает широкий ассортимент известных и любимых всеми блюд: пицца, вок, бургеры, закуски, десерты, напитки, суши и гунканы и, конечно же, разнообразие роллов. Регистрируйся на сайте или в мобильном приложении и автоматически вступай в бонусную накопительную программу лояльности. Набирай в «Корзину» сбалансированных сетов и комбо, чтобы сразу на всю семью. Также компания предоставляет постоянные и сезонные акции и спецпредложения – лови скидки и подарки и радуйся. Забери покупки самостоятельно или дождись курьера в течении полутора часов. Оплачивай при получении или картой на сайте. Забудь про готовку, оставь ее на профессионалов. А наши промокоды «Просто.Вкусно» за январь 2024 года помогут сэкономить еще немного, активируй их при оформлении, и сытный обед покажется еще лучше.

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