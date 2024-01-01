О проекте
«Промокодус» – это интернет-сервис, который ежедневно помогает своим пользователям экономить сотни тысяч рублей на покупках! Мы собираем промокоды, акции и скидочные купоны для популярных интернет-магазинов России, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран СНГ, среди которых Wildberries, «Эльдорадо», «Связной» и многие-многие другие. Ассортимент магазинов пополняется постоянно!
Мы работаем с 2013 года и за это время успели обзавестись неоспоримыми преимуществами, среди которых:
- огромный ассортимент магазинов и сервисов;
- постоянные обновления скидочных купонов и акций;
- эксклюзивные промокоды, представленные у нас на сайте;
- удобный мгновенный поиск, расположенный вверху каждой страницы;
- фильтр для выбора купона, благодаря которому ты сможешь найти именно то, что тебе нужно;
- и многое-многое другое!
Каждый из нас всегда хочет немножко сэкономить на покупках, и мы поможем тебе в этом! Ведь это так просто – всего несколько шагов: переходи в раздел «Все магазины», выбирай интересующий тебя магазин и используй понравившийся промокод в момент оформления заказа. И всё!
Экономь вместе с нами!
Обращаем внимание, что Promokodus является бесплатным сервисом и не списывает денежные средства с посетителей сайта за свои услуги.