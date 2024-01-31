Shikado – сеть магазинов японской еды. Гостей ждет большой ассортимент традиционных блюд: роллы со свежей рыбой, морепродуктами и сливочным сыром, а также нежнейшие суши в классическом и запеченном виде. В меню есть горячее, супы, салаты и вок. Ты сможешь добавить к основной покупке прохладительные напитки, изысканные десерты и подходящие соусы. Продавец предлагает удобные способы расчетов и бережную доставку в любую точку города. Забрать выбранные товары можно самостоятельно в одном из фирменных баров компании. При оплате тебе пригодятся коды приглашения «Шикадо»: они уменьшат итоговую сумму или дадут право на приятный бонус! Для твоего комфорта мы собрали все действующие предложения на одной странице. Промокоды на скидку и купоны «Шикадо» (Shikado) за январь 2024 года обеспечат максимальную выгоду! Изучай список акций на нашем сайте, выбирай оптимальные варианты и пользуйся различными привилегиями!

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