Сеть салонов «Оптик Сити» реализует взрослые и детские очки для постоянного ношения, вождения и чтения. Компания предлагает широкий ассортимент модных оправ. В продаже есть солнцезащитные аксессуары, цветные и классические контактные линзы, растворы, футляры и спреи для ухода. Клиенты могут обратиться в специализированный кабинет для диагностики и коррекции нарушений зрения. В некоторых филиалах есть собственные мастерские. На фирменном сайте добавлена опция онлайн-подбора формы оправы. При заказе в интернет-магазине ты сможешь выбрать подходящий способ получения покупки – самовывоз или курьерскую доставку. Хочешь сэкономить значительную сумму? Обрати внимание на специальные предложения, размещенные в нашем каталоге! Используй купоны и промокоды на скидку «Оптик Сити» (Optic City) за январь 2024 года, чтобы оплачивать товары и услуги на привлекательных условиях!

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