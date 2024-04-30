Промокоды на скидку «Техпорт»
Активные купоны и промокоды «Техпорт» апрель - май 2024
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Отзывы покупателей
Интернет-магазин Техпорт любит вся наша семья: там можно найти любые товары и цены приемлемые. Муж воспользовался промокодом во время последней покупки товаров для машины и получил скидку 15%. Я рада, что теперь можно будет экономить на подобных товарах.
- Маргарита
- 19.03.2019
Купила новый холодильник Бош с бесплатной доставкой по промокоду в Техпорте. Магазин посоветовала подруга. Мне всё понравилось: выбор большой, консультанты подскажут все плюсы и минусы конкретной модели, доставляют покупки в срок. С уверенностью рекомендую!
- Солонкина Алёна
- 08.02.2019
Все на уровне: и качество, и удобство заказов, и скорость доставки. Работаю с этим магазином уже не первый раз, радует, что есть система накопления скидок, и можно использовать один промокод на несколько покупок. Перед первым заказом ознакомился с правилами возвратов, т.к. было страшновато брать технику из интернета. Но меня заверили, что возврат оформляется быстро и без нервов. Проверять пока не пришлось.
- Николай
- 01.12.2018
Удобно и выгодно. Я сначала подобрал нужную мне модель ноутбука, посоветовался с друзьями, почитал форумы, а потом осталось только заказать его в «Техпорте». Гарантия, цена, качество – всё на уровне. Скидки и акции есть постоянно, даже распродажи бывают. В общем, не надо никуда идти, всё уже здесь.
- Кирилл
- 24.11.2018
Советую этот магазин. Из собственного опыта: не покупаю вещи сразу, а жду, пока на них будет скидка. В Техпорте много акций, а по промокодам можно выгодно сэкономить.
- Марат
- 30.09.2018
Сервис очень удобный, оперативно работает поддержка. Сразу после заказа (варочная панель Hansa) позвонила девушка, и подробно объяснила про доставку или оплату.
- Нина
- 23.09.2018
Заезжаю в декабре в новую квартиру. Естественно, надо было начинать покупать хотя бы минимум бытовой техники. Хорошо, что вовремя заметил, что на Черную Пятницу был промокод в Техпорт. Я уже покупал в этом магазине, остался вполне доволен соотношением цена-качество. А тут еще скидка в честь ноябрьской распродажи. Рассчитывал купить бытовую технику на кухню. Потратился конечно, но на сэкономленные с учетом промокода деньги еще закупился по мелочи столовой посудой. Спасибо большое за такие акции!
- Антон
- 26.11.2017
Информация о магазине «Техпорт»
Черная пятница в «Техпорте»
В крупнейшей сети гипермаркетов «Техпорт» в этом году планируется грандиозное падение цен, приуроченное к всемирно известной распродаже года Black Friday! В магазине представлен широкий выбор крупной и мелкой бытовой техники, товаров для дома. А с нашим сервисом promokodus.com вы можете следить за обновлениями бонусных предложений «Техпорт» к ноябрьской распродаже и пользоваться самыми свежими и выгодными промокодами. Здесь можно купить мебель, сантехнику, зоотовары и многое другое по специальным ценам. Скидки по уникальным промокодам могут достигать невероятных размеров! Участвуйте в акции и экономьте.