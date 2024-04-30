Промокоды на скидку «Техпорт»

Отзывы покупателей

Интернет-магазин Техпорт любит вся наша семья: там можно найти любые товары и цены приемлемые. Муж воспользовался промокодом во время последней покупки товаров для машины и получил скидку 15%. Я рада, что теперь можно будет экономить на подобных товарах. Маргарита

Маргарита 19.03.2019

Купила новый холодильник Бош с бесплатной доставкой по промокоду в Техпорте. Магазин посоветовала подруга. Мне всё понравилось: выбор большой, консультанты подскажут все плюсы и минусы конкретной модели, доставляют покупки в срок. С уверенностью рекомендую! Солонкина Алёна

Солонкина Алёна 08.02.2019

Все на уровне: и качество, и удобство заказов, и скорость доставки. Работаю с этим магазином уже не первый раз, радует, что есть система накопления скидок, и можно использовать один промокод на несколько покупок. Перед первым заказом ознакомился с правилами возвратов, т.к. было страшновато брать технику из интернета. Но меня заверили, что возврат оформляется быстро и без нервов. Проверять пока не пришлось. Николай

Николай 01.12.2018

Удобно и выгодно. Я сначала подобрал нужную мне модель ноутбука, посоветовался с друзьями, почитал форумы, а потом осталось только заказать его в «Техпорте». Гарантия, цена, качество – всё на уровне. Скидки и акции есть постоянно, даже распродажи бывают. В общем, не надо никуда идти, всё уже здесь. Кирилл

Кирилл 24.11.2018

Советую этот магазин. Из собственного опыта: не покупаю вещи сразу, а жду, пока на них будет скидка. В Техпорте много акций, а по промокодам можно выгодно сэкономить. Марат

Марат 30.09.2018

Сервис очень удобный, оперативно работает поддержка. Сразу после заказа (варочная панель Hansa) позвонила девушка, и подробно объяснила про доставку или оплату. Нина

Нина 23.09.2018