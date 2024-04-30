Промокоды «СитиМобил» за апрель 2024
Активные купоны и промокоды «СитиМобил» апрель 2024
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Отзывы покупателей
Всё супер! Работает, стоимость поездок невысокая
- Виктор
Такси по самой низкой цене с пока еще адекватными водителями.
- Максим
- 11.12.2019
Все супер! Особенно, если еще и со скидкой!
- Илья
- 03.11.2019
Компания хорошая, сама служба такси устраивает,а над приложением надо еще много работать! Вечно какие-то накладки с ним. То приезжает такси не в тот пункт, хотя я все правильно вводил, то инфа оперативно не обновляется и не найти положение машины. Поддержка советует просто переустановить приложение, но нет возможности постоянно это делать. Пусть компания сделает приложение нормально работающим, а то придется перейти в другую компанию.
- Виктор
- 27.11.2015
Информация о магазине «СитиМобил»
Промокоды «СитиМобил»
«СитиМобил» – это сервис заказа такси, доставки посылок по городу, краткосрочной аренды автомобилей и самокатов. Работает во многих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Сочи и других. Предлагает качественные услуги по доступным ценам – стоимость поездки начинается от 59 рублей, машина подъезжает через 5-7 минут после заявки. Перемещайся по городу быстро и дешево, не упускай акции, используй промокоды City Mobil, получай бонусы программы лояльности.
Услуги «СитиМобил»
- Такси по городу и трансфер в/из аэропорта. Доступны опции: с питомцем, детьми, лыжами и сноубордом, некурящий салон.
- Доставка посылок, подарков, включая услугу «от двери до двери».
- Аренда автомобилей в «СитиМобил» со скидками. Переведи переключатель с такси на каршеринг, чтобы увидеть все ближайшие к тебе автомобили на карте. Кликнув по авто, ты увидишь марку машины, количество мест, запас топлива и стоимость одной минуты.
Не хочешь передвигаться по городу на сомнительных автомобилях, любишь хороший сервис, но не хочешь переплачивать – стань клиентом «Ситимобил».
Как экономить на поездках в «СитиМобил»
- Копи и трать бонусы. Установив мобильное приложение компании, ты автоматически принимаешь участие в программе лояльности. В зависимости от уровня кешбэк в виде бонусов составит от 3 до 12% от стоимости поездки. Оплатить бонусами можно до 25% стоимости поездки на такси или до 100% аренды самоката.
- Следи за акциями City Mobil. Ты можешь получить бонусы и скидку на поездку, аренду авто или самоката. Например, с подпиской на VK Combo следующая поездка на такси обойдется дешевле на 10%.
- Используй купоны и промокоды «СитиМобил». Все актуальные предложения компании выложены на нашем сайте – выбирай самый выгодный вариант. Получи скидку сам и поделись ей с другом.
Как пользоваться промокодами и купонами
- Выбери подходящий промокод, нажми на кнопку «Показать код».
- В открывшемся окне прочти условия акции и скопируй промокод.
- Перейди в приложение и открой профиль, кликнув по значку в виде трех полосок. В разделе «Скидки» вставь код «СитиМобил» в специальное поле.
Купон – это ссылка на промо-страницу с условиями акции, поэтому никакого кода вводить не нужно. Просто кликни по кнопке «Открыть купон», чтобы перейти на страницу сайта или в приложение. Перенаправление происходит автоматически, скидка уже активна, остается только заказать услугу.