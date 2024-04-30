Промокоды «СитиМобил»

«СитиМобил» – это сервис заказа такси, доставки посылок по городу, краткосрочной аренды автомобилей и самокатов. Работает во многих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Сочи и других. Предлагает качественные услуги по доступным ценам – стоимость поездки начинается от 59 рублей, машина подъезжает через 5-7 минут после заявки. Перемещайся по городу быстро и дешево, не упускай акции, используй промокоды City Mobil, получай бонусы программы лояльности.

Услуги «СитиМобил»

Такси по городу и трансфер в/из аэропорта. Доступны опции: с питомцем, детьми, лыжами и сноубордом, некурящий салон.

Доставка посылок, подарков, включая услугу «от двери до двери».

Аренда автомобилей в «СитиМобил» со скидками. Переведи переключатель с такси на каршеринг, чтобы увидеть все ближайшие к тебе автомобили на карте. Кликнув по авто, ты увидишь марку машины, количество мест, запас топлива и стоимость одной минуты.

Не хочешь передвигаться по городу на сомнительных автомобилях, любишь хороший сервис, но не хочешь переплачивать – стань клиентом «Ситимобил».

Как экономить на поездках в «СитиМобил»

Копи и трать бонусы. Установив мобильное приложение компании, ты автоматически принимаешь участие в программе лояльности. В зависимости от уровня кешбэк в виде бонусов составит от 3 до 12% от стоимости поездки. Оплатить бонусами можно до 25% стоимости поездки на такси или до 100% аренды самоката.

Следи за акциями City Mobil. Ты можешь получить бонусы и скидку на поездку, аренду авто или самоката. Например, с подпиской на VK Combo следующая поездка на такси обойдется дешевле на 10%.

Используй купоны и промокоды «СитиМобил». Все актуальные предложения компании выложены на нашем сайте – выбирай самый выгодный вариант. Получи скидку сам и поделись ей с другом.

Как пользоваться промокодами и купонами

Выбери подходящий промокод, нажми на кнопку «Показать код».

В открывшемся окне прочти условия акции и скопируй промокод.

Перейди в приложение и открой профиль, кликнув по значку в виде трех полосок. В разделе «Скидки» вставь код «СитиМобил» в специальное поле.

Купон – это ссылка на промо-страницу с условиями акции, поэтому никакого кода вводить не нужно. Просто кликни по кнопке «Открыть купон», чтобы перейти на страницу сайта или в приложение. Перенаправление происходит автоматически, скидка уже активна, остается только заказать услугу.