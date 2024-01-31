Грузинский ресторан «Кацо» славится крупными и сытными порциями блюд настоящей кавказской кухни. Повара готовят по аутентичным рецептам, что позволяет в полной мере насладиться ярким калейдоскопом вкусов, не выходя из дома. Разнообразный ассортимент вкусной еды включает в себя и европейскую кухню. На сайте заведения часто появляются новые предложения, присутствует возможность попробовать аппетитные позиции по сниженной стоимости и получить бонус к заказу. Доставка осуществляется бесплатно, а рассчитаться можно картой и наличными. Для больших компаний предусмотрены комбо-наборы. На этой странице ты найдешь все актуальные акции и промокоды «Кацо» за январь 2024 года, которые помогут сэкономить значительную сумму при оплате или получить съедобный подарок! Пользуйся подходящими вариантами и не отказывай себе в удовольствии отведать яства одной из самых колоритных кухонь мира по уменьшенной цене и с приятными бонусами!

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