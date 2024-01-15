Aquanet – это гипермаркет сантехники и мебели для ванной комнаты. На сайте в широком ассортименте представлены товары собственного производства. Кроме того, компания является официальным поставщиком известных мировых брендов: Cezares, Grohe, Roca, Axor, Gustavsberg и других. Среди основных достоинств магазина можно выделить внушительный выбор оригинальных комплектующих и запчастей. Специалисты фирмы выполняют монтаж сантехнического, гидромассажного и электрического оборудования. Периодически на сайте проводится распродажа избранных товаров. Желаешь обновить интерьер и позаботиться о создании комфорта в доме? Не упускай шанс совершить максимально выгодную покупку уже сегодня! При оформлении онлайн-заказов применяй действующие скидочные купоны Aquanet («Акванет») за январь 2024 года. Условия актуальных акций размещаются внизу данной страницы.

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