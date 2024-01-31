Green Flow Hotel – это стильный и уютный гостиничный комплекс на курорте «Роза Хутор». Отель с уникальной концепцией well-being позволяет наслаждаться близостью к природе и первоклассным сервисом, заботиться о своем здоровье и душевной гармонии. На территории расположены подогреваемый инфинити-бассейн с видом на горы, финская сауна, хаммам и салон красоты. В центре Miolife Pro вам помогут усовершенствовать фигуру. Здесь вас научат правильно питаться, а в просторном фитнес-клубе предложат индивидуальные и групповые тренировки любой сложности. В ресторане Supreme вы сможете попробовать блюда авторской кухни, основанной на кулинарных традициях разных народов мира. Мечтаете о фантастическом отдыхе, но не готовы потратить на него большую сумму? Мы знаем, как организовать невероятный отпуск со значительной скидкой! Прямо сейчас у вас есть шанс сэкономить на бронировании номера, использовав промокоды Green Flow Hotel за январь 2024 года. Помните, что каждый купон следует активировать в течение указанного периода.

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