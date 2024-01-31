«Город Мира» — это сеть отличных отелей в Анапе. Приезжай отдохнуть и понежиться в лучах летнего солнца у берега моря. Всего две минуты и ты на чистом оборудованном пляже. Современные здания, продуманная инфраструктура и лучшая анимация для детишек и взрослых. Бронирование номеров доступно прямо на сайте фирмы, а с различными акциями можно подобрать наиболее выгодный для себя вариант. Комплекс бассейнов и СПА поможет качественно расслабиться приехавшим на отдых гостям, рестораны и бары вкусно накормят, спортплощадки помогут вести активный образ жизни, а концертная площадка позволит ярко зажечь под музыку. Множество различных активностей и наполненная афиша мероприятий не дадут гостям заскучать. Устрой себе качественный отдых и забудь на время о работе. А мы щедро делимся промокодами на скидку «Город Мира» (Miracleon) за январь 2024 года: активируй при оформлении и лови приятные бонусы и скидки.

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