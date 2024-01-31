Whoosh – шеринг электросамокатов. Скачай мобильное приложение, пройди регистрацию и арендуй экологичный транспорт для быстрого перемещения по улицам! Пользоваться сервисом очень просто: выбирай на электронной карте ближайшее средство передвижения, отсканируй код на его руле и начинай поездку! Забудь о пробках! Ты сможешь добраться до места назначения в нужное время даже в час пик. Тебе доступны сотни городских парковок для завершения аренды. На один аккаунт можно оформить до трех единиц техники. Заряда хватает более чем на 30 километров! Компания присутствует во многих городах России и регулярно радует клиентов выгодными предложениями. Полный список действующих акций ты найдешь на нашем сайте. Ищи в каталоге подходящие промокоды (коды) и купоны Whoosh («Вуш») за январь 2024 года, активируй их при заказе и получи хорошую скидку!

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