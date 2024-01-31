Курьеры Edoo доставляют готовые блюда домой и в офисы. В меню ты найдешь фирменные и классические роллы, оригинальную пиццу с томатным и сливочным соусом, экзотические супы и поке со свежими овощами. В ассортименте есть картофель фри и прочий стритфуд, а также комбо, сеты, холодные напитки и многое другое. Сделать заказ можно на официальном сайте, в мобильном приложении или через администратора. Сотрудник сервиса привезет еду по готовности или к назначенному тобой времени. Принимается оплата банковскими картами и наличными. Многочисленные акции позволяют покупателям без труда экономить значительные суммы денег! Обрати внимание на промокоды Edoo («Едоо») за январь 2024 года, опубликованные в нашем каталоге! Они дают право на получение скидок, бонусов и других приятных привилегий. Выбери в списке оптимальные предложения, воспользуйся ими и совершай покупки на особых условиях!

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