Акции и промокоды «Респект»

Отзывы покупателей

В Респекте мы с мужем обуваемся года 2: обувь у них отличного качества, сноса ей нет. Даже если носить ее не бережно, всё равно пару сезонов можно спокойно отходить, а то и больше. Сейчас пользуюсь промокодом при заказе, и обувь мне доставляют бесплатно. На весну мы уже обулись, да и на доставке хорошо сэкономили. Олеся

Олеся 30.03.2019

Никогда не понимала, как можно покупать обувь онлайн, пока не попробовала сделать заказ в Респекте. Здесь идеально точная размерная линейка и огромный выбор моделей. Нашла скидки на старую коллекцию и купила сапоги на следующую зиму за полцены. Всё подошло! Рекомендую! Инга Р.

Инга Р. 06.03.2019