Акции и промокоды «Респект»
Активные купоны и промокоды Respect январь 2024
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Отзывы покупателей
В Респекте мы с мужем обуваемся года 2: обувь у них отличного качества, сноса ей нет. Даже если носить ее не бережно, всё равно пару сезонов можно спокойно отходить, а то и больше. Сейчас пользуюсь промокодом при заказе, и обувь мне доставляют бесплатно. На весну мы уже обулись, да и на доставке хорошо сэкономили.
- Олеся
- 30.03.2019
Никогда не понимала, как можно покупать обувь онлайн, пока не попробовала сделать заказ в Респекте. Здесь идеально точная размерная линейка и огромный выбор моделей. Нашла скидки на старую коллекцию и купила сапоги на следующую зиму за полцены. Всё подошло! Рекомендую!
- Инга Р.
- 06.03.2019
Хороший обувной магазин. У меня оттуда, наверное. пар пять. Из них только одна оказалась неочень удобной. У производителя отличная колодка, так что даже на высоких каблуках можно проходить спокойно долгое время. Здесь же покупали мужу ботинки. Со скидкой получилось 2000 рублей! О_О Однозначно, буду покупать еще.
- Анна
- 28.07.2016