Промокоды на скидку «Эконика»

Отзывы покупателей

Недавно по распродаже к Черной пятнице купила себе прекрасные ботиночки на демисезонье, которые стоили около 14 тысяч. Мне они достались за восемь! Считаю, что это одно из самых выгодных моих вложений. Ботинки отличные, влагостойкие, из мягкой кожи. А еще очень красивые и удобные в подъеме! Повезло, что мне даже не пришлось долго искать, просто увидела промокод у вас и перешла в магазин. Делайте побольше таких акций со скидками, это очень здорово! Вероника

Вероника 30.11.2017

Нравится их стиль, много трендовых моделек. Удобно что можно заказать на сайте, и не тратить время на походы по магазинам. Или присмотреть, а потом сразу у консультантов попросить принести выбранные модельки, чтобы не терять время. Сайт удобный, все наглядно. Если оформлять заказ,его обрабатывают быстро и четко, 3 раза уже заказывала, все без накладок и задержек. очень довольна сервисом. Lika

Lika 23.08.2016

Часто мой рабочий день заканчивается, когда все магазины закрыты. В этом плане интернет-магазин Эконика очень здорово выручает. Заказывала 2 пары обуви у них на сайте. Обе соответствовали описанию и оказались удобными. В общем, никаких нареканий! Анна

Анна 28.07.2016

Мне нравится сайт, удобный. По цветам можно найти сразу нужный, скидок много. Заказывала несколько раз уже, потому что по магазинам ездить сейчас нет времени, а обувь привыкла покупать в эконике. Все нравится. Ярослава

Ярослава 14.06.2016

Хотелось бы бесплатную доставку, в остальном все нравится. Мне удобнее заказывать по интернету так как у меня маленький ребенок. Эконике доверяю, знаю что придет качественная вещь и с доставкой проблем еще не было. Обувь только радует и качеством и красотой! Катерина

Катерина 27.05.2016

Интренет магазин удобный, цвет можно выбрать и искать только по нему, это здорово. Заказывала несколько раз, все вовремя приходило. И качество не разочаровывало. Алина

Алина 16.05.2016

Живу в лен области, раньше ездила в питер на шопинг, первый раз решила воспользоваться интернет магазином эконики. Брала туфли замшевые. В обещанный срок доставили. Порадовало, что и цвет и в общем внешний вид с фото на сайте совпал, как я себе и представляла с платьем, туфли отлично смотрелись. Леся

Леся 18.04.2016

Заказывала рюкзак и ремешок, все пришло вовремя, внешний вид совпадает с фото, нет претензий. Качество тоже хорошее, приятно в руках держать вещи. Обувь пока боюсь заказывать в интернет-магазине, боюсь – вдруг не подойдет размер. Аня

Аня 25.03.2016

Очень нравится эконика в последнее время, но ездить в город в магазин нет возможности, поэтому пользуюсь интернет-магазином. По обуви нареканий нет, но очень хочется чтобы была бесплатная доставка, живу то недалеко - ленинградская область. Ольга

Ольга 23.11.2015