Хотите отдохнуть всей семьей в средневековом замке? Бронируйте проживание в гостинице «Богатырь»! Вас непременно порадуют просторные стандартные номера и комнаты с повышенной комфортностью, рестораны с летними террасами, тематические сказочные интерьеры, открытый бассейн и возможность неограниченного посещения парка аттракционов! Вы сможете воспользоваться дополнительными услугами – организацией торжеств и деловых конференций. На территории комплекса расположены SPA-центр с термальной зоной, детская игровая площадка и заправочная станция для электромобилей. На сайте компании можно оформить заявку и узнать стоимость размещения. Обратите внимание на выгодные предложения! Активируйте купоны и промокоды на скидку отеля «Богатырь» за январь 2024 года и оплачивайте заказ на особых условиях! Следите за изменениями в нашем каталоге и планируйте отпуск, не переживая о расходах!

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