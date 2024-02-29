«Красный кролик» – это сеть гипермаркетов с зоотоварами в г. Новосибирске на любой вкус. Широкий ассортимент включает в себя корма, гигиенические принадлежности, миски, клетки, лежанки, амуницию и лакомства для собак, кошек, грызунов и птиц, ветеринарные препараты, а также отдел аквариумистики и террариумистики. Заказывай товары в интернет-магазине и не думай больше об очередях. В каталоге представлены все известные и проверенные бренды. Также компания предоставляет услуги груминга и ветеринарии. Множество классных акций порадуют тебя и любимца: участвуй, получай подарки и экономь. Доставка осуществляется по всему городу, а также по области от минимальной суммы заказа. Возможна отправка по России. Побалуй четвероногого друга и сделай вашу жизнь лучше. Воспользуйся промокодами и купонами на скидку «Красный кролик» за февраль 2024 года и сэкономь свой бюджет.

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